ELEIÇÕES 2026

55% dos eleitores baianos dizem que Jerônimo não merece ser reeleito, diz pesquisa

O levantamento ouviu 1.620 eleitores em 66 municípios distribuídos por todas as regiões do estado

Pombo Correio

Publicado em 6 de agosto de 2025 às 11:32

Governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues Crédito: Marina Silva/ARQUIVO CORREIO

Uma nova rodada de pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas revela um cenário preocupante para o governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), às vésperas do início do calendário eleitoral de 2026. De acordo com o levantamento, realizado entre os dias 25 e 29 de julho de 2025, mais da metade do eleitorado baiano - 55,3% - acredita que o atual governador não merece ser reeleito. >

Em contrapartida, apenas 37,6% dos entrevistados defendem sua permanência no cargo, enquanto 7,1% preferiram não opinar ou disseram não saber. O levantamento ouviu 1.620 eleitores em 66 municípios distribuídos por todas as regiões do estado, utilizando um método de amostragem por Probabilidade Proporcional ao Tamanho (PPT), que leva em consideração a população eleitoral de cada localidade.>

A margem de erro da pesquisa é de 2,5 pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. A coleta foi feita por meio de entrevistas presenciais e todas as etapas foram auditadas por supervisores do Instituto Paraná Pesquisas. Governador desde 2023, Jerônimo é apadrinhado político do ex-governador Rui Costa (PT) e foi eleito com forte apoio do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. >

No entanto, passados dois anos e meio de mandato, o petista enfrenta dificuldades para manter o capital político que o levou ao Palácio de Ondina. Problemas, como na área de segurança pública e saúde, têm sido constantemente apontados por seus adversários como pontos fracos de sua administração.>