NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Davi tenta beijar Leo após plano para desmascarar falsas amigas de Sofia (03)

No capítulo deste sábado (03) ciúmes tomam conta e clima esquenta entre Davi e Leo

Danilo compartilha com Marlon a novidade sobre o emprego de Leo, o que mexe com Bárbara, que sente o peso do ciúmes. Em paralelo, Kami, Leo e Pam relembram momentos marcantes ao lado de Ryan, Marlon e Danilo, em uma conversa nostálgica.>

Na casa de Filipa, Sofia se irrita com as novas coleguinhas da menina: Maria, Aurora e Antônia que não perdem a chance de provocá-la. Determinado a ajudar Sofia, Leo pede a colaboração de Davi para desmascarar as supostas “amigas”. No meio dessa parceria, o inesperado acontece: Davi tenta beijar Leo, deixando o clima cheio de tensão e dúvida no ar.>