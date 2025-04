INACREDITÁVEL

Imitação de gaivotas? Conheça o campeonato que agita cidade na Bélgica

Participantes de 14 países disputaram quem melhor imita os sons e gestos das gaivotas

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2025 às 15:11

Imitação de gaivotas? Conheça o campeonato que agita cidade na Bélgica Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Parece brincadeira, mas é coisa séria: a cidade litorânea de De Panne, na Bélgica, foi palco de um dos eventos mais inusitados da Europa no último domingo (27). A quinta edição do Campeonato Europeu de Gritos de Gaivota reuniu cerca de 60 participantes de 14 países diferentes, todos com um objetivo em comum: imitar com perfeição os sons e comportamentos de uma gaivota. >

A competição foi dividida em três categorias: júnior, adulto e colônia (grupo). Os jurados avaliaram não apenas a fidelidade no som emitido, mas também a interpretação corporal e a originalidade das fantasias. Sim, os competidores também se vestem como as aves que estão imitando. O resultado? Um espetáculo cômico, criativo e surpreendentemente competitivo.>

A grande vencedora da categoria adulta foi Anna Brynald, da Dinamarca. Com uma performance que arrancou aplausos e gargalhadas do público, ela se destacou entre os imitadores e garantiu a medalha do primeiro lugar. "Eu ganhei!", celebrou em seu perfil nas redes sociais, ainda caracterizada como gaivota.>

Apesar do tom leve e bem-humorado, o evento tem uma proposta relevante: melhorar a reputação das gaivotas. Muitas vezes chamadas de “ratos do mar” devido ao seu comportamento em áreas urbanas, essas aves têm um papel importante no equilíbrio dos ecossistemas costeiros. A competição busca justamente chamar atenção para a importância da espécie, promovendo empatia e conscientização ambiental.>