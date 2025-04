PÓS-REALITY

Juntos? Renata Saldanha quebra o silêncio e revela status do romance com Maike

Campeã do BBB 25 fala pela primeira vez sobre o envolvimento com o ex-brother

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2025 às 14:54

Juntos? Renata Saldanha quebra o silêncio e revela status do romance com Maike Crédito: Reprodução/Globo

Depois de dias de expectativa dos fãs, Renata Saldanha resolveu acabar com o mistério sobre sua relação com Maike, ex-colega de confinamento e par romântico na reta final do BBB 25. A campeã da edição utilizou suas redes sociais na madrugada desta quarta-feira (30) para abrir o coração e esclarecer os rumores que circulavam desde sua saída da casa. >

Durante uma interação com seguidores, Renata respondeu à pergunta mais frequente que tem recebido desde que conquistou o prêmio milionário: o que aconteceu entre ela e Maike? De forma tranquila e direta, a bailarina garantiu que está tudo em paz entre os dois. "Gente, essa pergunta é campeã. Só para avisar que está tudo bem! Nós estamos bem, está tudo bem entre nós", disse.>

Segundo a ex-BBB, o relacionamento ainda é recente e ambos estão vivendo um momento de descoberta. “Estamos nos conhecendo, conversando, entendendo tudo isso que é novo para nós dois. É uma fase de adaptação e está sendo vivida com leveza”, completou.>

O romance começou apenas nos últimos dias do programa, mas a proximidade entre Renata e Maike já existia desde o início, com uma forte aliança no jogo. A troca de olhares e flertes foi se intensificando até culminar em um beijo durante uma das festas da casa, ao som de Medo Bobo, de Maiara e Maraisa, cena que logo virou um dos momentos mais comentados da edição.>

A química entre os dois era evidente, e após o beijo, Maike chegou a brincar com a situação: “Você viu que sou bom de resistência, né? Aguento bem”, disse ele. Renata respondeu com bom humor: “Me venceu todas as vezes... literalmente.” O nadador ainda completou: “Venço pelo cansaço”, antes de beijá-la novamente.>

Apesar do forte envolvimento no fim do programa, Renata havia evitado tocar no assunto durante aparições públicas, como no evento Show 60 Anos da TV Globo, onde foi uma das atrações mais aguardadas do tapete vermelho. Agora, ao revelar que os dois seguem próximos e interessados em continuar se conhecendo, ela reacende a esperança dos fãs que torcem pelo casal fora da casa.>