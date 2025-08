SAÚDE E BEM-ESTAR

Você teria coragem? Técnica com hipnose viraliza no Brasil e promete tratar traumas

Prática é reconhecida por conselhos de saúde no Brasil e no mundo

A hipnoterapia, técnica que utiliza a hipnose para acessar memórias e padrões inconscientes , tem se mostrado uma aliada poderosa no tratamento de transtornos emocionais como ansiedade, depressão, fobias e compulsões. >

Reconhecida por conselhos de saúde no Brasil e no mundo, a prática conquista espaço como complemento terapêutico seguro, eficaz e transformador.>

No Brasil, cerca de 119 mil pessoas já recorreram à hipnoterapia, segundo pesquisa da Omni Brasil. Cada vez mais integrada a práticas médicas convencionais, ela é usada por profissionais qualificados para promover mudanças profundas e duradouras.>

O que é hipnoterapia?

A hipnoterapia é uma abordagem terapêutica que utiliza o transe hipnótico — um estado natural de atenção focada e relaxamento profundo — para acessar conteúdos inconscientes. Durante esse processo, a mente consciente relaxa, o que permite ressignificar traumas, romper padrões repetitivos e lidar com sintomas físicos de origem emocional.>

Segundo ela, o paciente permanece consciente durante todo o processo. “Ele está muito mais sensível e com um entendimento muito mais profundo das questões com as quais está lidando.”>