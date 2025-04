INTIMIDADE

Namorada de Benício Huck mostra quarto luxuoso do herdeiro de Luciano Huck e viraliza

Em vídeo descontraído nas redes sociais, a jovem de 16 anos brinca com o visual que adota na casa do namorado

Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2025 às 10:46

Duda Guerra mostra quarto do namorado, Benício Huck Crédito: Reprodução/Instagram

A influenciadora em ascensão Duda Guerra, de 16 anos, compartilhou com seus seguidores um momento íntimo e bem-humorado ao visitar o namorado, Benício Huck, de 17, filho dos apresentadores Luciano Huck e Angélica. Na noite de terça-feira (29), ela publicou no Instagram um vídeo divertido mostrando o quarto de Benício brincando com a forma como seu visual muda quando está na casa dele. >

“Cheguei na casa do meu namorado e já posso ativar a skin irmão”, disse Duda, usando uma blusa oversized, shorts e um camisão do namorado. Na sequência, ela aparece pulando na cama e abraçando Benício, que estava deitado. O registro logo viralizou entre os seguidores do casal.>

Além de mostrar momentos da rotina amorosa, Duda também aproveitou para abrir o coração sobre sua relação com a internet e sua decisão de investir na carreira de influenciadora digital. “No início, muitas pessoas vinham falar: ‘Tem certeza que você vai para a internet? Isso vai atrapalhar sua saúde mental. Você é tão de boa com tudo’. Mas sempre foi o meu sonho e sempre tive muita certeza”, contou ela em vídeo publicado nos stories. “Depois que entrei para a internet, tive certeza de que era isso mesmo que eu queria. Vocês (seguidores) não têm ideia de como me ajudaram.”>

Atualmente cursando o terceiro ano do Ensino Médio, Duda equilibra os estudos com a criação de conteúdo, onde fala sobre sua rotina, beleza, moda e lifestyle. Em outro relato, ela reforçou como a internet se tornou um refúgio durante um período turbulento. “2024 foi um ano meio caótico e confuso para mim. Tive vários desentendimentos com amizades e na escola. Ter entrado para a internet foi meio que o meu escape. Produzir para a internet e receber o carinho de vocês me salvou de um jeito que vocês nem imaginam.”>