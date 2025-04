FAMOSOS

Duda Guerra revela qual curso irá fazer na faculdade: 'Precisava tomar essa decisão'

Nora de Luciano Huck e Angélica está no 3º ano do Ensino Médio

A influenciadora Duda Guerra, namorada de Benício Huck, já decidiu qual faculdade irá cursar. A jovem de 16 anos decidiu que vai se formar em Publicidade e Propaganda. Ela está no terceiro ano do Ensino Médio e acumula mais de 470 mil seguidores no seu perfil no Instagram.>