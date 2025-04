O QUE É ISSO?

Galinha viva e pipoca para o alto: americanos fazem caos em cinema durante filme de Minecraft

Falta de educação dos fãs chama atenção

Fernanda Varela

Publicado em 10 de abril de 2025 às 14:38

Fãs de Minecraft causam caos Crédito: Reprodução

A exibição do "Um filme Minecraft", nos Estados Unidos, gerou repercussão no mundo inteiro. Isso porque os fãs fizeram uma verdadeira algazarra no cinema, jogando pipoca pra sala, deixando a sala imunda e levando até uma galinha viva para o local.>

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostra o momento em que dois fãs resolveram levar uma galinha viva para a sessão. Eles exibiram o animal assim que apareceu uma galinha no filme. Irritados, fãs do Minecraft jogaram baldes de pipoca na dupla, que logo foi expulsa pela segurança.>

Levaram uma Galinha viva para a sessão de "Um Filme Minecraft" pic.twitter.com/4BDldf5tBD — Sucumba Games (@SucumbaGames) April 9, 2025

Esse caso não foi isolado. Desde que o filme estreou, cenas bizarras de falta de educação e civilidade têm ganhado as redes sociais. >

Em outro vídeo mostrado no X, um fã jogou papel picado no público do cinema em um momento de ação do filme, quando o ator Jack Black grita a frase "chicken jockey", que se refere ao personagem do jogo que é um bebê montado em uma galinha, antes de ir para a luta.>

No Brasil, há registros de fãs ligando o celular e filmando o exato momento para compartilhar as reações.>

"Fui com meu filho esta semana ver 'Um filme Minecraft' no cinema e foi a maior algazarra na sala. Garotada falando alto e comemorando em momentos específicos do filme. Teve uma hora que me pareceu que jogaram coisas pra cima, não sei se comida. Ainda bem que que a sala estava vazia. Eu não sabia que isso estava virando tendência, vindo lá de fora, não", diz Fernando Silveira, analista de sistemas, ao EXTRA, ao assistir o longa em um cinema da Zona Norte do Rio.>