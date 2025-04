MAROMBEIRA

Bíceps de apresentadora da Globo surpreende em jornal: 'Pump de notícias'

"Queria o shape e o bronze da diva", brincou uma telespectadora

A jornalista Mônica Teixeira, 54 anos, sempre surpreende quando aparece com looks sem mangas na televisão. Os músculos do braço da apresentadora sempre viram pauta entre os internautas.>