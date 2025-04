ENTENDA

Ex-Globo diz que se desesperou após transar com ator do remake de Vale Tudo: 'Fugi pela escada'

Os dois tiveram um encontro romântico

A atriz contou que sua reação após o sexo foi fugir do hotel. “Não falei nada, mas olhei para ele e senti, fiquei muito confusa com aquilo, falei ‘ferrou’. Aí ele entrou no banheiro e eu coloquei uma roupa, desci descalça pela escada de serviço [do hotel]. Eu fugi pela escada de serviço porque se eu fosse pelo elevador ele iria me pegar caso o elevador demorasse para chegar. Ele abriu a porta, falou ‘Thaila, Thaila’, aí eu parei na escada para ele não ouvir, ele fechou a porta e eu fugi desesperada, porque nunca tinha sentido aquilo na minha vida. Tinha acabado de conhecer aquele garoto, o que era aquilo, eu estava há anos sem me apaixonar, e aí do nada isso aconteceu”, completou.>