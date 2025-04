MILAGRE

Médica relata história de criança que ressuscitou após oração da avó: 'Rasguei o atestado de óbito'

Caso aconteceu no interior de São Paulo

Uma médica do interior de São Paulo relatou um caso que está sendo considerado um milagre pela medicina. Segundo a pediatra Marta Dornellas, uma criança que havia sido declarada morta após um afogamento voltou a apresentar sinais vitais após uma oração feita pela avó, ainda no hospital. O caso aconteceu no Hospital São Marcos, em Morro Agudo (SP).

Durante esse processo, a mãe da criança — que também trabalha no hospital — pediu para ver o filho. A avó, presente no momento, fez uma oração que, segundo Marta, emocionou toda a equipe.

De acordo com Marta, o menino começou a ficar rosado e voltou a ter pulso. A equipe imediatamente retomou as manobras de reanimação. "Rasgamos os papéis do óbito e recomeçamos o atendimento. Davi voltou a ter coloração, as pupilas reagiram e ele até mexeu o pézinho", contou.