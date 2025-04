REALITY SHOW

Power Couple Brasil estreou com tretas, gafes e erro ao vivo na Record; saiba tudo o que aconteceu

Primeiro episódio teve troca de farpas, provas desafiadoras e até confusão nos créditos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2025 às 10:42

Power Couple Brasil estreou com tretas, gafes e erro ao vivo na Record; saiba tudo o que aconteceu Crédito: Reprodução/Record

A nova temporada do Power Couple Brasil começou na terça-feira (29), na Record, com tudo o que o público adora: rivalidade, tensão, provas e até erro ao vivo. A estreia do reality reuniu os casais, dividiu os quartos de forma polêmica e já acendeu os primeiros desentendimentos dentro da mansão. >

Logo na dinâmica de escolha dos dormitórios, os participantes tiveram que associar frutas aos casais, e a fruta "jaca", conhecida por ser "difícil de engolir", foi destinada a Giovanna e Diego por Emilyn e Everton. O motivo? Segundo o casal, Diego demonstrou uma ambição exagerada logo na apresentação, dizendo que estava ali “para ganhar”. Everton rebateu com ironia: “Achamos cedo demais pra tanta sede”.>

Diego não se abalou e confirmou sua intenção de vencer: “Não retiro nada. Estou aqui pra competir e ganhar, sim”.>

A primeira prova da temporada foi exclusiva para as mulheres. Elas precisavam encontrar a caligrafia do marido em meio a um labirinto e retornar ao ponto inicial em apenas quatro minutos. Antes da disputa, os homens apostaram valores no desempenho das esposas, dinheiro que seria somado ou subtraído da conta do casal, dependendo do resultado. Apenas Cris e Giovanna conseguiram completar o desafio e garantir um saldo positivo.>

Teve também o “momento fofoca” com Carol e Radamés, que trocaram impressões sobre os concorrentes antes de dormir. Eles comentaram que Gretchen e Esdras se mostraram tranquilos demais, mas ainda levantaram dúvidas. Já Ana Paula e Antony pareceram desconfortáveis e evitaram contato visual após a dinâmica.>

Apesar do clima competitivo, não haverá eliminação na primeira semana. No entanto, uma DR será formada e o casal com menos votos ficará automaticamente na próxima berlinda e impedido de participar das provas da semana.>

Entre os destaques negativos, a Record cometeu gafes que não passaram despercebidas. Ao apresentar os participantes, errou ao afirmar que Guilherme Seta fez "Chiquititas", quando, na verdade, o ator participou de "Carrossel", do SBT. Além disso, o nome da ex-BBB Francine Piaia apareceu como “Fracine” no GC (gerador de caracteres), causando confusão nas redes.>

Para completar, Felipe Andreoli encerrou o programa anunciando a atração errada da emissora. Ele afirmou que o Jornal Record 24 Horas viria em seguida, mas foi corrigido no ar: a verdadeira programação era a série Íris: Organização Secreta Coreana. Rafa Brites, em tom de brincadeira, ajudou o marido a sair da saia justa: “Ela se infiltrou no jornal. Você tá louco pra me dar beijo, vamos pra casa pra se beijar”.>