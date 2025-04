BASTIDORES

Leonardo recusa convite da emissora para o show de 60 anos da Globo e o motivo revolta fãs

Cantor sertanejo teria recusado o convite da emissora após se sentir injustiçado

A comemoração dos 60 anos da TV Globo foi marcada por grandes encontros e homenagens, mas a ausência de um dos maiores nomes do sertanejo causou burburinho entre os fãs. Leonardo, que integra o icônico grupo "Amigos", não apareceu no palco ao lado de Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano, e o motivo pode ter sido uma mágoa com a emissora. >

Segundo o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, o cantor teria recusado participar do espetáculo em protesto à forma como foi tratado pela Globo em 2024. Na época, uma reportagem da emissora destacou o envolvimento do nome de Leonardo em uma investigação relacionada a irregularidades trabalhistas em fazendas. O problema é que, quando o Ministério Público arquivou o caso e retirou o nome dele da chamada "lista suja", a Globo teria dado pouca ou nenhuma atenção ao desfecho.>

A decisão do artista em não participar do evento, mesmo com convite feito, pegou mal entre os fãs da formação original do Amigos, que marcou gerações desde os anos 1990. O projeto, que uniu Leandro & Leonardo, Chitãozinho & Xororó e Zezé Di Camargo & Luciano, foi um fenômeno da música sertaneja, mas perdeu força após a morte de Leandro em 1998. Anos depois, os remanescentes voltaram aos palcos em 2019, em uma turnê de sucesso que seguiu até 2024.>