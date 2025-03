AÇÃO JUDICIAL

Leonardo é processado por ligação com suposto golpe milionário no Mato Grosso

Cantor é tratado como sócio de empreendimento que está em situação irregular em Querência

O cantor sertanejo Leonardo, 61 anos, é um dos citados em ações judiciais movidas por compradores de lotes residenciais associados ao artista em Querência, no Mato Grosso. As pessoas que compraram os terrenos alegam que um dos empreendimentos está em situação irregular e enfrenta processo de reintegração de posse por parte do antigo dono. O artista, no entanto, afirma que não é sócio do negócio. As informações são do Metrópoles. >