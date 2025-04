FAMOSOS

Navio Cabaré: empresa é multada por casos de assédio em cruzeiro do cantor Leonardo

Quatro mulheres foram resgatadas pela PF do evento Navio Cabaré após relatarem casos de assédio sexual. Empresa terá que pagar R$ 250 mil

A empresa responsável pela organização do evento Navio Cabaré, cruzeiro cuja atração principal era o cantor sertanejo Leonardo, firmou Termo de Ajuste de Conduta (TAC) perante o Ministério Público do Trabalho no Rio de Janeiro (MPT-RJ) em razão de denúncias de assédio sexual.>