NOVELA DAS 18H

'Garota do Momento': Clarice é acusada de assassinato pelo próprio marido (29)

Após revelar memórias importantes, Clarice é surpreendida por Juliano, que distorce os fatos e a acusa de crime

O próximo capítulo da novela promete fortes emoções e viradas surpreendentes. Clarice (Carol Castro) decide encarar Juliano (Fábio Assunção) de frente e revela todas as lembranças que vieram à tona sobre o passado. Mas, ao invés de apoio, ela recebe uma acusação bombástica: Juliano afirma que ela é a verdadeira responsável pela morte de Valéria (Julia Stockler)!>

A reviravolta deixa Clarice atônita e aprofunda ainda mais a crise no relacionamento. Ela, então, recorre a Teresa em busca de apoio emocional, desabafa e ainda confia à amiga um documento importante, pedindo que ela o mantenha em segurança.>

Paralelamente, Juliano começa a demonstrar sinais de preocupação com o afastamento repentino de Clarice, percebendo que pode ter ido longe demais. Em outra frente da trama, Basílio finalmente encontra as provas de sabotagem por parte da Perfumaria Carioca, que teria prejudicado o lançamento do novo produto.>