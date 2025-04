CELEBRIDADES

'Não vai para o céu': Ex-panicat Carol Dias revela por que deixou igreja evangélica

Influenciadora conta que foi julgada por falar sobre dinheiro e desabafou sobre o preconceito dentro da igreja

A influenciadora Carol Dias, de 37 anos, surpreendeu seus seguidores ao relatar que abandonou uma igreja evangélica após ser alvo de julgamento por parte de uma fiel. Em seu Instagram, no último domingo (28), a ex-panicat compartilhou o motivo que a levou a se afastar do grupo religioso que frequentava: “Uma mulher virou para mim e disse que eu não iria para o céu, porque só falo sobre dinheiro. Isso me feriu profundamente”, desabafou. >