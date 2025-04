PÓS-REALITY

Dormia com amigo? Influenciadora revela suposta traição de ex-BBB Gustavo Benedeti; entenda

Aline Fernandes expôs comportamento tóxico do ex-BBB e revela que sofreu com dependência emocional

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 29 de abril de 2025 às 12:02

Dormia com amigo? Influenciadora revela suposta traição de ex-BBB Gustavo Benedeti; entenda Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A influenciadora digital Aline Fernandes viralizou nas redes sociais nesta segunda-feira (28) ao abrir o jogo sobre o relacionamento conturbado que teve com o ex-BBB Gustavo Benedeti. Em desabafo, ela relatou ter vivido um envolvimento marcado por manipulação emocional, mudanças bruscas de humor e até suspeitas de traição.

Segundo Aline, os dois estavam juntos até o dia 8 deste mês, e apenas 17 dias após o término, Gustavo assumiu publicamente um novo relacionamento com a também influenciadora Amanda Melo. "Passei três meses com esse indivíduo e não ia expor nada. Mas menos de 20 dias depois ele já estava nas redes sociais assumindo namoro. Isso diz muito", afirmou nos Stories.>

Dormia com amigo? Influenciadora revela suposta traição de ex-BBB Gustavo Benedeti; entenda Crédito: Reprodução/Instagram

Um dos relatos mais impactantes feitos pela influenciadora envolve a suspeita de que Gustavo estaria morando com outro homem enquanto ainda mantinha o relacionamento com ela. “Ele dizia: ‘Ah, tem um cara aqui em Alphaville que era meu amigo e confundiu as coisas’. Mas quem dorme na mesma cama com um homem e acha que ele não vai confundir? Alimentava os sentimentos do rapaz só para conseguir o que queria”, declarou.>

Durante a conversa com a coluna de Fábia Oliveira, Aline afirmou que foi apresentada a Gustavo por amigos e que, a princípio, ele aparentava ser um “bom moço do interior”. No entanto, em menos de duas semanas, já começaram os sinais de alerta. “Ele mudava de humor o tempo todo. Quanto pior me tratava, mais eu tentava agradar. Comecei a perceber que estava presa numa dependência emocional.”>

Ela conta que o ex-BBB criticava constantemente seu comportamento: “Reclamava de tudo, até da forma como eu mastigava. Fazia uma lista de coisas que eu precisava mudar para ele tentar ficar comigo”.>

O término teria ocorrido duas vezes, ambas por mensagem. Após o primeiro rompimento em março, os dois reataram. Já no início de abril, Gustavo encerrou o relacionamento novamente via WhatsApp. Pouco tempo depois, ele tornou público o romance com Amanda.>

Dormia com amigo? Influenciadora revela suposta traição de ex-BBB Gustavo Benedeti; entenda Crédito: Reprodução/Instagram

Gustavo se pronunciou nas redes sociais dizendo que foi vítima de “mentiras covardes” e que deixaria o julgamento nas mãos de Deus. “Existem mentiras tão absurdas que não merecem defesa”, publicou.>

Aline ainda acredita que o ex-BBB tenha se aproximado dela por interesse. Ela é irmã do pastor André Fernandes, da Igreja Lagoinha Alphaville, que possui grande influência no meio evangélico. “Acredito que ele viu uma oportunidade. Tanto que, quando terminou, ainda sugeriu que mantivéssemos os negócios em comum. Eu recusei. Disse que nunca mais queria olhar na cara dele.”>