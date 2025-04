FÃS CRIATIVOS

Saco de milho e calcinha personalizada?: Simone Mendes se diverte com presentes inusitados de fãs; veja

Cantora mostra mimos recebidos durante show, incluindo frutas, objetos inusitados e até roupa íntima personalizada

A cantora Simone Mendes (40), surpreendeu os seguidores ao revelar, nesta segunda-feira (28), os presentes mais curiosos que recebeu dos fãs durante um de seus shows recentes. A cantora compartilhou tudo com muito bom humor nos stories do Instagram, exibindo uma verdadeira coleção de mimos exóticos e hilários. >

Mas o que mais chamou atenção foi um item inusitado: uma calcinha estampada com o nome do marido, Kaká Diniz. “Aí, Kaká, tô chegando!”, brincou a artista, arrancando gargalhadas dos fãs.>

Além disso, os fãs entregaram um cooler recheado de frutas, uma galinha decorativa e até milho assado. A cantora, que costuma interagir bastante com o público, recebeu tudo com carinho e se divertiu com a criatividade de seus admiradores. >

Essa não foi a primeira vez que Simone viralizou com presentes de fãs. Na semana anterior, ela foi surpreendida com um vestido dado por uma seguidora e acabou usando a peça em um ensaio fotográfico durante a ExpoLondrina. “Juro por Deus que se meu marido me ver com esse vestido, ele não sobe mais nunca”, brincou na ocasião. A foto, claro, foi parar em seu perfil e arrancou boas risadas do público.>