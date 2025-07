REALITY SHOW

Quem saiu do ‘Chef de Alto Nível’? Quebra de prato e falta de sal elimina participante

Bruno Manoel, o Preto na Cozinha, deixou o reality após acidente na prova principal e erro técnico na eliminação

O quinto episódio do “Chef de Alto Nível” , exibido na noite desta terça-feira (29), terminou com mais uma eliminação polêmica e marcada por imprevistos. Bruno Manoel, conhecido como Preto na Cozinha, foi o eliminado da semana após cometer duas falhas cruciais: quebrar o prato de entrega durante a prova principal e esquecer o sal no desafio de eliminação. O reality culinário é comandado por Ana Maria Braga. >

Integrante do Time Vanzetto, Preto protagonizou um dos momentos mais tensos da temporada. Ao finalizar seu prato, um cuscuz nordestino com carne de panela servido em uma cumbuca, o chef se apressou para colocá-lo na plataforma de entrega e, no impacto, o recipiente se quebrou. A mentora Renata Vanzetto reagiu com preocupação: “A cumbuca dele quebrou no meio, e eu acho que isso vai nos prejudicar”, afirmou.>