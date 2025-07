sua diversão

5 doramas de ação para ver na Netflix

Essas séries têm tramas intensas e cheias de adrenalina

Os doramas de ação conquistam um público cada vez maior por combinarem tramas intensas com personagens complexos e emocionalmente cativantes. Essas produções geralmente exploram temas como justiça, vingança, lealdade e redenção, em narrativas que vão além das lutas físicas e mergulham nos dilemas morais dos protagonistas. Essa mistura atrai tanto os fãs de adrenalina quanto aqueles que buscam narrativas densas e realistas, consolidando o gênero como uma das vertentes mais fortes e influentes da dramaturgia coreana atual. >

1. My name (2023)

Após presenciar o assassinato do pai, Yoon Ji-woo (Han So-hee) decide buscar justiça com as próprias mãos. Sem apoio da polícia, ela se alia a Choi Mu-jin (Park Hee-soon), poderoso chefe de uma organização criminosa e antigo amigo de seu pai. Sob a orientação dele, Ji-woo assume uma nova identidade e se infiltra na força policial como agente disfarçada, vivendo em um perigoso jogo duplo entre a lei e o crime. >