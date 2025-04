FÉ

'Sou crente mesmo!': Claudia Leitte reafirma fé cristã e manda recado aos críticos

Cantora fala abertamente sobre sua jornada com Jesus e diz que servir a Deus “é uma vitória que não pode mais ficar escondida”

Claudia Leitte decidiu abrir de vez o coração sobre sua caminhada de fé. Em uma nova publicação feita neste domingo (27), a cantora voltou a expressar publicamente sua devoção cristã e celebrou sua jornada espiritual com gratidão e firmeza. A artista, que congrega na igreja Família da Graça, em Salvador, exaltou o pastor Thalles Azevedo e disse estar vivendo um novo tempo com Deus.>

A conexão de Claudia com a fé cristã vem de longa data. Ela revelou em entrevistas anteriores que foi batizada nas águas em 2012, mas por muito tempo optou por viver esse processo de maneira reservada. A primeira vez que falou abertamente sobre sua conversão foi em 2023, no programa de Fausto Silva. Na ocasião, ela contou que sua transformação espiritual foi fruto de uma decisão profunda, construída com o tempo.>