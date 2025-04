Micareta

Evento LGBT+ confirma presenças de Claudia Leitte e Ivete Sangalo; veja

A Micareta de São Paulo terá a participação da duas artistas

Depois de toda polêmica que envolveu as duas artistas no último Verão, quando se comemorou os 40 anos da Axé Music, Ivete Sangalo e Cláudia Leitte se apresentarão no mesmo dia em um evento LGBT+.

