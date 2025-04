MALU MERCURY

Muito mais que esposa de Daniela: 'Sou brava como toda mulher tem que ser neste mundo para ser respeitada'

Jornalista, produtora e empresária, Malu hoje cuida da carreira da Rainha Da Axé

Osmar Marrom Martins

Publicado em 14 de abril de 2025 às 11:21

Desde que veio a público o seu relacionamento com a cantora Daniela Mercury, a jornalista Malu Verçosa então trabalhando na TV Bahia, saiu dos bastidores para estampar manchetes na mídia tradicional e nos blogs de fofoca. Além do impacto que a notícia causou, Malu teve os holofotes voltados para ela. Afinal, quem é essa mulher que conquistou o coração da Rainha da Axé Music? >

De repente, Malu se viu num turbilhão. O namoro virou casamento, ela passou a se chamar Malu Mercury e a ser empresária e gestora da carreira da artista. Foi um novo aprendizado em sua vida. A princípio, muita gente a olhava com desconfiança porque, Malu com sua forte personalidade, encarou esse desafio. Mas ela superou barreiras e, mesmo com seu jeito meigo para quem a conhece, soube ser dura quando a ocasião exigia.>

Mas afinal, quem é Malu Mercury? Para desvendar esse enigma, resolvi entrevistá-la para mostrar ao público em geral e aos fãs da cantora que ela é muito mais do que a mulher de Daniela Mercury. Envolvida em todos os projetos da artista, Malu está atenta a tudo que acontece. Ela confessa que no início percebeu um estranhamento por causa da fama, mas não sentiu preconceito das pessoas próximas a ela. “Hoje, depois de 12 anos como empresária, gestora e sócia dela, sigo aprendendo sobre a carreira e sobre as nuances do mercado de música”>

CORREIO - Como foi a transição de deixar de atuar no jornalismo para iniciar uma nova jornada no mundo do entretenimento?>

MALU MERCURY - Apesar de eu já ter atuado no jornalismo na área cultural durante anos, a transição foi complexa e veio junto com uma mudança muito grande na vida pessoal. Veio junto com a adoção das crianças e com a atenção que atraímos da mídia no período que casei com Daniela. A pressão emocional foi enorme e a minha auto-cobrança foi ainda maior. Foi um período difícil e desafiador. Eu já tinha pelo menos duas décadas atuando em jornalismo e foi como se eu tivesse voltado à universidade, no sentido de aprendizado. Eu ficava exausta dia e noite tentando entender esse novo mundo que eu havia entrado.>

CORREIO - A adaptação foi fácil ou você teve dificuldade de entender esse novo mundo?>

MALU MERCURY - Eu tive muita dificuldade, apesar do apoio de Daniela em tudo. Ela, além de artista, é uma empresária da área musical que entende absolutamente de tudo do universo que atua, indo muito além dos palcos. A minha bagagem de 20 anos em jornalismo televisivo ajudou muito, principalmente na gestão de equipe, na gestão administrativa de orçamento e na parte técnica também, já que eu tinha cursos de áudio e vídeo, por exemplo. Essa área técnica foi fundamental para eu entender o básico da nova profissão. Foi realmente como se eu tivesse entrado na faculdade novamente, mas, desde o primeiro dia, eu teria que atuar com a experiência de 30 anos de profissão, já que a carreira de Daniela tem uma grandiosidade impressionante. Hoje, depois de 12 anos como empresária, gestora e sócia dela, sigo aprendendo sobre a carreira e sobre as nuances do mercado de música. >

CORREIO – Ao assumir o relacionamento com Daniela Mercury, o impacto foi muito grande na mídia e até no universo LGBTQIAPN+. E na vida pessoal, como sua família reagiu? >

MALU MERCURY - Nós anunciamos que estávamos juntas poucos meses depois que começarmos a namorar, mas minha família e os amigos próximos sabiam desde o início. Nosso casamento repercutiu muito dentro das famílias brasileiras e foi fundamental na luta LGBTQIAPN+. Estivemos no “front” em questões importantes como a aprovação do casamento civil entre pessoas do mesmo gênero e na criminalização da homofobia e transfobia. Dentro da minha família eu tive total apoio. Minha mãe é uma leoa superprotetora e meu pai era um cavalheiro, muito querido, doce e forte. Meus irmãos e sobrinhos são maravilhosos também. Obviamente, a exposição inicial e a abordagem constante da imprensa foram cansativas, mas eles estiveram firmes o tempo todo, nunca deixaram de nos apoiar. Minha família é muito unida e eu sou a caçula. Aí já dá para imaginar o nível de proteção e apoio, né? risos. >

CORREIO - Em algum momento você foi discriminada. Percebeu que pessoas próximas se afastaram de você?>

MALU MERCURY - Eu percebi um estranhamento por causa da fama, mas não senti preconceito das pessoas próximas a mim. Eu trabalhava na TV Bahia há 10 anos e senti meus colegas me olhando diferente. Mas achei isso natural, diante da surpresa. Eu já era muito madura e segura quando casei com Daniela. Eu fui muito jovem morar sozinha em São Paulo e fiquei lá por quase 10 anos. Isso ajuda muito a “engrossar o couro do estômago”. Risos. Quando comecei a me relacionar com Daniela já tinham se passado nove anos do meu retorno a Salvador. As vivências que tive até os 36 anos me deram tranquilidade para encarar essa nova nuance pública de minha vida. Mas sigo sendo a mesma. Nem o número de telefone mudei. >

CORREIO - Ao revelar ao mundo essa relação amorosa, você chegou a pensar que iria enfrentar muito preconceito?>

MALU MERCURY - Sim. E enfrentamos. Não de pessoas próximas, mas de uma parte da sociedade. Em compensação, tivemos apoio e respaldo de outra parte enorme e cumprimos o papel social de trazer esse assunto para dentro das famílias, muitas vezes desfazendo tabus e ajudando nossa comunidade a falar sobre o assunto com as pessoas que mais amavam. Recebemos até hoje muitos depoimentos espontâneos sobre as mudanças que provocamos dentro de famílias brasileiras. Isso nos dá a certeza de que toda e qualquer forma de preconceito que sofremos ou que venhamos a sofrer não tem peso diante dos benefícios que nossa união e nossa luta trazem para a comunidade LGBTQIA+. >

CORREIO - Quem não lhe conhece pode até lhe achar arrogante, mas quem conviveu com você sabe que Malu é uma mulher de personalidade forte. O que você diria para quem tem essa imagem de você sem a conhecê-la?>

MALU MERRCURY - Arrogante? Essa pra mim é novidade. Sempre escuto que sou muito séria. E. realmente, sou mais fechada. Isso pode gerar confusão, porque as pessoas gostam de quem é efusivo o tempo todo. E eu não sou publicamente. Sou muito comunicativa com quem tenho amizade e intimidade. Preciso estar à vontade, e confesso que sou um pouco tímida em muitas coisas. Sou bem mais quieta que Daniela, falo menos e sou mais reservada. Sim, tenho personalidade forte, sou brava como toda mulher tem que ser neste mundo para ser minimamente respeitada. E quem é assim pode ser chamada de arrogante (se for mulher, claro). Mas sou uma pessoa simples, que gosta de falar com todo mundo, de ouvir histórias de vida interessantes. Sou meio “5ª série” (Daniela me Chama assim) com quem eu tenho intimidade. Apronto o tempo todo, é mais forte do que eu. Hahahahaha. E também sou a amiga mais fiel e leal que alguém pode ter. Mas se eu tivesse a oportunidade de dizer algo para alguém que, por acaso, me achasse arrogante, seria: converse comigo… abra seu coração… diga o que te incomoda e vamos resolver isso! Risos. >

CORREIO – Daniela e você são leoninas. Um signo forte, de atitude e personalidade. Como é a convivência entre duas mulheres que enfrentam qualquer situação sem baixar a cabeça?>

MALU MERCURY - Aprendemos a nos respeitar. Eu acho que sou mais maleável. A verdade é que sabemos os limites de cada uma e nos admiramos e nos amamos profundamente. Eu esqueço as brigas bem rápido. Não guardo mágoa. Já ela passa um mês jogando a briga na minha cara e eu dou risada disso porque muitas vezes eu não lembro nem sobre o que ela estava falando. Não gosto de ficar chateada muito tempo com ninguém. Falo o que penso, o que me magoou diretamente para a pessoa e aí canto pra subir. Considero isso uma qualidade. Risos. >

CORREIO - O que a mulher Malu acha da mulher Daniela Mercury?>

MALU MERCURY - Eu acho Daniela uma das mulheres mais incríveis que eu conheço. Ela é essencialmente boa e generosa. Todo mundo acha ela séria, mas Daniela faz piadas absurdas na intimidade e acaba entrando no meu esquema de aprontar com os outros quando eu insisto muito. Ela acolhe todo mundo e tenta compreender tudo. Acha justificativa para qualquer coisa e é capaz de doar todo seu tempo e sua imagem gratuitamente a causas de direitos humanos. Em muitos aspectos ela me lembra muito a bondade e a paciência de meu pai (morto em 2017) e isso me acalenta muito o coração que sofre todos os dias com a saudade. Aprendo muito com ela e com nossa relação. Eu gosto de ter uma mulher forte do meu lado. E além de tudo, ela canta e dança. Ô sorte! >

