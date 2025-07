VANESSA BRUNT

Cinco cafeterias com livros e clubes literários para aproveitar em Salvador

Cresce a procura por cafeterias que oferecem espaços que combinam aroma, sabor e experiências culturais

Vanessa Brunt

Publicado em 3 de julho de 2025 às 06:00

Cinco cafeterias com livros e clubes literários para aproveitar em Salvador >

Presente no dia a dia de milhões de brasileiros, o café segue como uma das bebidas mais consumidas do país. De acordo com a Associação Brasileira da Indústria do Café (ABIC), cerca de 95% da população consome a bebida regularmente, um dado que reforça a força e o potencial do setor, especialmente em tempos de rotinas aceleradas e busca por momentos de pausa e conexão.>

Nesse cenário, cresce a procura por cafeterias que oferecem mais do que apenas uma xícara de café ou chá: espaços que combinam aroma, sabor e experiências culturais. Na capital baiana, esse movimento tem ganhado forma em estabelecimentos que unem o amor pela cafeína com a paixão pelos livros. Seja por meio de clubes de leitura, acervos abertos ao público ou programações literárias, essas cafeterias criam ambientes ideais para quem valoriza boas conversas, encontros e, claro, boas histórias. Confira a seguir cinco cafeterias em Salvador que combinam café, literatura e aconchego: >

1. Livraria LDM | @livrarialdm >

LDM Crédito: Divulgação/Shopping Paseo Itaigara

Com mais de três décadas de atuação, a Livraria LDM se consolidou como um dos principais pontos de encontro para amantes da literatura e do café em Salvador. Mais do que um espaço para a venda de livros, a rede vem se destacando por promover experiências culturais completas, que aliam leitura, itens de cafeteria e programação interativa para diferentes públicos, com uma variedade no catálogo. De literatura infantil e clássicos nacionais a títulos LGBTQIA+, obras de gestão, arquitetura, artes e mais. >

Atualmente, a marca conta com cinco unidades distribuídas entre Salvador e Lauro de Freitas, instaladas em locais estratégicos como o Shopping Bela Vista, Paseo Itaigara, Parque Shopping Bahia, Vitória Boulevard e ainda uma unidade pop-up, aberta até novembro deste ano. >

A proposta vai além da experiência de compra. Coordenada pela produtora cultural Luana Maldonado (@luanatmaldonado), a livraria promove uma intensa agenda de atividades, como clubes de leitura, lançamentos de livros, contações de histórias e rodas de conversa com autores baianos e nacionais. Nas redes sociais é possível encontrar as programações constantes.>

Com mesas distribuídas entre as prateleiras, os espaços favorecem pausas tranquilas, ideais para saborear uma bebida quente enquanto aliada a um novo livro. Em tempos de rotinas aceleradas, o formato tem conquistado cada vez mais leitores que buscam momentos de desaceleração e conexão cultural.>

Endereço: Shopping Bela Vista (Alameda Euvaldo Luz, 92, Horto Bela Vista - L2/Asa>

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado - 09h às 20h/Dom - 13h às 21h>

Endereço: Paseo Itaigara (Rua Rubens Guelli, 135, 1º andar, Itaigara>

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado - 10h às 22h / Dom - 13h às 19h>

Endereço: Vitória Boulevard (Av. Sete de setembro, 1839, Vitória) - L1 >

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado - 09h às 20h / Dom - fechada>

Endereço: Parque Shopping (Av. Santos Dumont, 4360, Centro, L1 - Lauro de Freitas/BA)>

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado - 10h às 22h / Dom - 13h às 21h>

2. Caramurê: Café, Arte e Livros | @caramure >

Caramurê Crédito: Reprodução Instagram

No coração do Comércio, na Doca 1 com vista para o Forte São Marcelo, a Caramurê – Café, Arte e Livros redefine o conceito de livraria em Salvador. O espaço, criado pela editora regional com quase 30 anos de história, comunica uma proposta única: unir literatura, cultura, gastronomia e beleza local em um só lugar. >

A experiência vai além da livraria exclusiva do espaço, que inclui obras de capa dura e edições especiais, principalmente de autores nordestinos. O cardápio, que inclui restaurante e café, traz pratos cujos nomes homenageiam obras da editora, resultando numa fusão simbólica entre gastronomia e literatura.>

Quem visita pode escolher entre sabores regionais e contemporâneos, combinados com taças de vinho ou cafés especiais, tudo pensado para um momento sensorial completo. Apostando na cultura local, a Caramurê trabalha com quase cem por cento com autores baianos e, no espaço, os quadros são de artistas plásticos regionais, as luminárias feitas com palha de coco, o teto com palha de dendê e os produtos da loja, sempre voltados para a valorização da cultura do estado. >

Além do ambiente sensorial, o local se destaca pela ativa programação cultural. Entre as atividades regulares estão lançamentos, saraus, feijoadas literárias com música ao vivo e “Domingos Musicais”, que mesclam poesia, sambas e encontros com autores, criando um verdadeiro polo cultural no centro da cidade. Um dos nomes que já estiveram presentes em eventos realizados, foi o músico e poeta tropicalista, José Carlos Capinam (@josecarloscapinam), o jornalista e autor baiano Breno Fernandes (@brenofernandes.info), e muitos outros. >

Localização: Doca 1, Av. da França, ao lado do terminal da lanchinha de Mar Grande. >

Horário de funcionamento: Domingo e Segunda das 10h às 18h/ Terça a Sábado das 10h às 19h. >

Contato: 7198465039. >

3. Livraria Boto-Cor-de-Rosa | @livrariabotocorderosa >

Boto-Cor-de-Rosa Crédito: divulgação/TripAdvisor

Conhecida por ser uma livraria-café localizada no bairro da Barra, a Boto-Cor-de-Rosa realiza tertúlias e encontros literários com o objetivo de fazer o público soteropolitano ampliar o gosto pela leitura através de um ambiente aconchegante e voltado à conversa entre leitores. >

Em suas prateleiras, o espaço contém uma seleção especial de publicações de diversas editoras brasileiras, com literatura e pensamento contemporâneo, em destaque para poesia, livros para jovens leitores e temáticas de gênero e sexualidade, cultura indígena, negritude, ciência política e social, estudos culturais e entre outros. >

Amós Heber (@amosheber) e seu primeiro livro “Furúnculos”, “Na pata do cavalo há sete abismos” de Clarissa Macedo (@clarissammacedo); “Os encantos do sol” de Mayrant Gallo; “Não sei se sou” de Douglas de Almeida (@douglasdealmeidapoeta); “Deus é Negro” do autor Wesley Correia (wesleycorreia); “Chuva Secreta” de Allex Leila (@allexleilla); Lívia Natália (@iyaliviadeoxum) em “Correntezas e outros estudos marinhos” estão entre os títulos localizados no espaço. >

Endereço: Rua Marquês de Caravelas, número 328 - Barra >

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 10h às 22h/ Domingos de 12h às 22h.>

Contato: 7198647-7489>

4. Livraria Leitura | @leiturasalvador >

Seven Café Crédito: Seven Café/divulgação

Outra excelente opção para quem busca unir café e literatura em Salvador é a Livraria Leitura, presente em dois dos principais centros comerciais da cidade: o Salvador Shopping e o Shopping Paralela. Com um espaço amplo e confortável, a Leitura vai além da simples comercialização de livros ao integrar uma parceria com a cafeteria Seven Wonders (@sevenwonderscafe). >

O conceito adotado pelo estabelecimento é o de megastore cultural, e se reflete no layout generoso das lojas, com mesas, poltronas e áreas que mesclam convivência e contemplação. Em meio às prateleiras repletas de títulos, é possível saborear cafés expressos, lanches, tortas e bebidas geladas, além de um chocolate quente que já é conhecido entre os leitores. >

Além disso, a unidade costuma promover eventos culturais, lançamentos de obras, oficinas e ativações temáticas que reforçam seu papel como espaço de encontro e cultura.>

Endereço: Salvador Shopping (Av. Tancredo Neves, 3133 - Caminho das Árvores)>

Horário de funcionamento: Segunda a Sábado das 9h às 22h, Domingo das 12h às 21h. >

5. D’Gregorio | @dgregoriosalvador >

DGregorio Crédito: Reprodução/Instagram

Localizada no Shopping Cidade, no bairro do Itaigara, a D’Gregório vai além do cardápio vasto, incluindo também um sebo de livros. Com opções de cafés da manhã, almoços, brunchs e jantares, o espaço combina gastronomia de qualidade com uma livraria acolhedora e sofisticada, ideal tanto para encontros casuais, quanto para reuniões mais reservadas.>

A D’Gregório também se destaca por sua programação cultural ativa. A casa promove regularmente lançamentos de livros, sessões de autógrafos, oficinas literárias e saraus, fortalecendo o vínculo entre a literatura e a comunidade. Além disso, grupos de trabalhos manuais com barro também figuram entre as possibilidades. Essas atividades transformam o espaço em um verdadeiro polo cultural do bairro, reforçando sua relevância para o cenário artístico de Salvador.>

Bolos, cuscuz, pães, frios e frutas fazem parte do cardápio, e livros best-sellers e de autores locais preenchem as prateleiras. >

Endereço: Av. Antônio Carlos Magalhães, 1288, Shopping Cidade, Itaigara>

Horário de funcionamento: Segunda a Sexta - 7h às 19h/ Sábado - 7h às 18h/ Domingo - 8h às 13h.>