REALEZA

Meghan Markle quebra o silêncio sobre crise no casamento e revela: 'Nossa nova lua de mel'

Duquesa de Sussex rebate rumores de separação e diz estar mais apaixonada do que nunca

Após meses de boatos sobre uma suposta crise em seu casamento, Meghan Markle decidiu colocar um ponto final nos rumores e revelou que ela e o príncipe Harry vivem, na verdade, um dos momentos mais românticos da relação. Em entrevista ao The Jamie Kern Lima Show, a duquesa de Sussex garantiu que a união segue firme e mais forte do que nunca. >

Aos 43 anos, Meghan comparou sua relação com Harry ao nível final de um videogame, em que o herói derrota o dragão para salvar a princesa. Com bom humor, ela afirmou: “É assim que vejo meu marido. Sempre pronto para proteger a gente, e ainda arruma tempo para encontros românticos.” Segundo ela, o casal vive agora uma “segunda lua de mel”, sete anos após o casamento.>

A declaração veio na esteira de especulações sobre um possível afastamento entre os dois. Meghan e Harry chegaram a aparecer sozinhos em alguns eventos públicos, o que alimentou os rumores. No entanto, Meghan desmentiu qualquer crise e disse que o atual momento do relacionamento é de reconexão.>

Durante o papo, Meghan também se emocionou ao ouvir que Harry, em uma recente entrevista, declarou estar feliz por sua esposa e que apoia tudo o que ela faz. Surpresa, ela respondeu: “Eu não sabia que ele disse isso. Que lindo! Esse homem me ama muito. E eu o amo cada vez mais.”>

O casal, que abriu mão dos deveres oficiais da monarquia britânica em 2020, vive atualmente na Califórnia com os dois filhos, Archie, de 5 anos, e Lilibet, de 3. Meghan inclusive tem dividido momentos em família nas redes sociais desde seu retorno ao Instagram, em janeiro deste ano, após um hiato de sete anos. Em uma das postagens mais recentes, compartilhou imagens ao lado dos filhos em um jardim florido, com a legenda: “Amor de domingo… com meus amores pequenos”.>