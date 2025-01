DE VOLTA!

Meghan Markle volta ao Instagram com vídeo de Ano Novo filmado por Harry após rumores de separação

A volta da Duquesa de Sussex a rede social atraiu mais de 700 mil seguidores para sua conta pessoal

Meghan Markle surpreendeu seus admiradores nesta quarta-feira (1º) ao compartilhar um vídeo de Ano Novo em sua conta no Instagram. A publicação, que segundo o Page Six, foi filmada pelo príncipe Harry, marca o retorno da duquesa de Sussex à rede social após um longo período de ausência. A gravação foi feita em uma praia próxima à residência do casal, em Montecito, Califórnia.