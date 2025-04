TÁ CHEGANDO

Claudia Leitte, Bell Marques e mais: veja as atrações já confirmadas para o Micareta de Feira

Prefeitura divulgou lista atualizada nesta sexta-feira (11)

A Micareta, considerada a maior festa fora de época do Brasil, acontece oficialmente de 1º a 4 de maio, com uma programação especial que já começa no dia 30 de abril. >