COM CONVIDADOS

BaianaSystem anuncia show de graça em Feira de Santana

A banda chegou a ser especulada, no ano passado, para ser uma das atrações da Micareta de Feira

A banda BaianaSystem vai realizar um show gratuito em Feira de Santana, no dia de 30 de abril (quarta-feira), na praça Matriz. A apresentação vai abrir os festejos da Micareta de Feira, que será realizada entre 1º e 4 de maio. No ano passado, a banda chegou a ser especulada como uma das atrações da festa. >

O show 'Nossa Cultura' desembarca pela primeira vez em Feira de Santana, atendendo uma vontade antiga da banda. "Feira é uma cidade muito importante para a Bahia e tem uma relação muito próxima com Salvador. Movimentos e trocas culturais sempre aconteceram nos dois sentidos da estrada que liga essas duas cidades", diz o grupo.>

O show terá participação de Rachel Reis, Quixabeira da Matinha, salvaguarda do samba de roda com 36 anos de existência, Dionorina e Lazzo Matumbi. >

Os discos “O Futuro Não Demora" (2019) e “O Mundo dá voltas” (2025) deram origem a shows que se transformaram ao longo do tempo, rodando festivais no Brasil e no mundo. Dentro disso surge o “Nossa Cultura”, que traz o conceito de valorização da riqueza e tradições que emanam das cidades onde o Baiana passa.>