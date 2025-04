BIZARRO

Cobra cai do teto e vai parar em bebida de cliente em restaurante: ‘Fiquei traumatizada’

Mulher relata momento de pânico em restaurante mexicano na Virgínia após ser surpreendida por filhote de cobra

Heider Sacramento

Publicado em 30 de abril de 2025 às 08:47

Patron Mexican Restaurant and Cantina Crédito: Reprodução

O que era para ser um jantar tranquilo terminou em susto (e nojo) para a norte-americana Carletta Andrews. No dia 16 de abril, ela estava com o marido em uma unidade do Patron Mexican Restaurant and Cantina, em Sandston, na Virgínia (EUA), quando uma cobra caiu do teto e mergulhou direto em sua bebida. >

Em entrevista à emissora local 8 News, Carletta descreveu o momento de pânico. “Me inclinei para tomar um gole e percebi que algo me acertou na testa. Olhei para o meu marido e perguntei: ‘O que foi isso?’. Quando me virei, vi a cobra na minha margarita”, contou ela, ainda em choque com a cena. O animal, segundo a cliente, começou a se mover e chegou a se enrolar no canudo da bebida.>

Funcionários do restaurante tentaram tirar a cobra com um pedaço de pau, sem sucesso. No fim, foi um outro cliente que teve coragem de pegar o filhote e levá-lo para fora. “Saí tremendo, fiquei traumatizada”, desabafou Carletta, que ainda teme a presença da “mãe” da cobra no local. O restaurante chegou a oferecer uma troca de mesa, mas ela preferiu ir embora.>