CUIDADOS REDOBRADOS

Em estado delicado, Arlindo Cruz é internado no Rio

Informação foi confirmada por assessoria do artista nesta terça-feira (29)

Elis Freire

Publicado em 29 de abril de 2025 às 21:02

Arlindo Cruz Crédito: Reprodução

O cantor Arlindo Cruz precisou ser internado no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Barra D’Or, no Rio de Janeiro, após ser diagnosticado com pneumonia. A assessoria do artista confirmou a informação nesta terça-feira (29) e ressaltou que Arlindo enfrenta um quadro delicado. >

“Devido sua condição de saúde já delicada, o caso inspira cuidados redobrados, sendo acompanhado de perto por equipe médica. Apesar do quadro exigir atenção, Arlina permanece clinicamente estável, com sinais vitais preservados e sob acompanhamento médico rigoroso”, diz comunicado. >

A internação foi necessária em razão da saúde já debilitada do artista que convive com as sequelas de um AVC hemorrágico sofrido em 2017 e enfrenta uma doença autoimune. Arlindo Cruz é traqueostomizado e depende de alimentação por gastrostomia.>