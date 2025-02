ROMANCE

Esposa de Arlindo Cruz recebe alta de hospital e se declara para namorado: 'Esteve comigo o tempo todo'

Empresária estava internada desde o início da semana

Anna Luiza Santos

Publicado em 7 de fevereiro de 2025 às 17:07

Babi deixando hospital Crédito: Reprodução

Babi Cruz, a esposa do cantor Arlindo Cruz, recebeu alta do hospital na manhã desta sexta-feira (07). Babi estava internada desde a última segunda (03), quando deu entrada com um quadro de diverticulite, inflamação ou infecção dos divertículos (pequenos sacos) que se formam na parede do intestino grosso. >

Ao deixar o hospital hoje, ela gravou um vídeo de agradecimentos os profissionais que cuidaram dela nesse período. "Liberdade, liberdade, abre as asas sobre nós... Enfim, pegando o elevador com a minha amiguinha aqui, a enfermeira que cuidou de mim. Obrigada".>

A empresária também agradeceu o carinho de seu namorado, Andre Caetano. "E agradecer esse negão aqui, que esteve comigo o tempo todo. Meu parceiro, meu amigo, cuidou de mim, deu atenção, zelo. Obrigada, meu preto", se declarou. >

Babi é casada com Arlindo Cruz, que vive com graves sequelas de um AVC hemorrágico sofrido em 2017. Desde então, Arlindo segue em tratamento domiciliar sob os cuidados de Babi. Em fevereiro de 2023, ela assumiu o namoro com Andre. A empresária enfrentou diversas críticas pelo romance. >