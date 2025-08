DEPOIS DE VIRGÍNIA

Filho de Faustão estreia no SBT e tem Neymar como primeiro convidado

João deixou a Band, onde estava de 2022, e passou a integrar o time da emissora comandada pelas herdeiras de Silvio Santos



Wladmir Pinheiro

Estadão

Publicado em 3 de agosto de 2025 às 11:49

João Silva (filho de Faustão) Crédito: Reprodução | Instagram

João Silva, filho do apresentador Faustão, vai comandar o Programa do João no SBT a partir do próximo sábado (9). O programa vai ao ar logo após o Sabadou com Virginia.>

O primeiro episódio contará com uma matéria especial com Neymar e o pai do jogador. Os dois participam de um duelo no tradicional jogo de botão, enquanto falam sobre futebol, família e herança. >

João deixou a Band, onde estava de 2022, e passou a integrar o time da emissora comandada pelas herdeiras de Silvio Santos.>

João Silva e Faustão 1 de 5

Depois de participar do Faustão na Band, atração apresentada pelo pai, João assumiu seu próprio programa, também chamado Programa do João. >

"A troca foi uma boa decisão. São ciclos. Hoje estou fazendo um projeto completamente diferente, com essa entrega do entretenimento. Sou muito grato à Bandeirantes, mas agora é uma nova fase para fazer um formato diferente", disse João Silva ao Estadão.>

Aos 21 anos, João disse que quer renovar as noites de sábado com um programa para diferentes gerações e estilos. >