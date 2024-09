FAMOSOS

Esposa de Arlindo Cruz se revolta com boato de que colocou o namorado na casa do artista

A esposa do cantor Arlindo Cruz se manifestou pela primeira vez sobre a notícia de que teria levado o namorado para viver na casa onde vive com o artista e negou as informações.

Nesta terça-feira (24), Babi Cruz usou as redes sociais e criticou a colunista que divulgou a informação. "Quando existe uma falsa verdade, a verdade verdadeira aparece. Sou uma mulher de 53 anos e, há quase quatro décadas, vivi e vivo para o meu marido, meus filhos, meus netos, minha família", escreveu Babi na legenda do vídeo.

Babi disse ainda que estava inconformada com a afirmação de que André, seu namorado, estaria morando com eles. "Estou vindo aqui com uma paciência de Jó e um estômago de avestruz para engolir tanta asneira, calúnia e difamação. O André não é um 'novinho'; ele tem 40 anos, é um homem independente, com seu trabalho e dignidade. Nós não estamos aqui para barbarizar a sociedade, estamos aqui para viver a nossa vida em paz", desabafou.