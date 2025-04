LUXO

Lady Gaga se hospeda no Copacabana Palace em suíte luxuosa de R$ 32 mil por noite; veja

Sua estadia no hotel mais famoso da cidade inclui uma suíte de luxo com vista para o mar e mimos exclusivos

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 30 de abril de 2025 às 15:28

Lady Gaga se hospeda no Copacabana Palace em suíte luxuosa de R$ 32 mil por noite; veja Crédito: Reprodução

A capital carioca está em alvoroço para o grande show de Lady Gaga, que acontece neste sábado (03) na Praia de Copacabana. Mas, enquanto os fãs se preparam para o espetáculo, a estrela pop já está aproveitando os luxos de uma das suítes mais caras e exclusivas do Brasil. >

Desde a madrugada desta terça-feira (29), a cantora está hospedada no Copacabana Palace, em uma das suítes presidenciais, que possui uma diária de impressionantes R$ 32 mil. A estimativa é que Gaga passe uma semana inteira no hotel, o que resulta em uma conta de aproximadamente R$ 224 mil.>

Suíte cobertura Copacabana Palace Crédito: Divulgação/ Copacabana Palace

Localizada no sexto andar, a suíte tem uma área de 119 m², com uma vista deslumbrante para o mar e uma varanda privativa. O destaque da hospedagem fica por conta da Black Pool, uma piscina exclusiva para hóspedes de alto perfil. Além disso, a suíte é equipada com uma cama king size, banheiro de mármore e sala de estar espaçosa, garantindo todo o conforto que Lady Gaga precisa antes do grande show.>

Suíte cobertura Copacabana Palace Crédito: Divulgação/ Copacabana Palace

Mas os mimos não param por aí: espumantes e chinelos tradicionais brasileiros fazem parte do serviço VIP adaptado aos gostos da cantora. É no sexto andar que se hospedaram outras grandes celebridades, como Brigitte Bardot, Katy Perry e Madonna, que também escolheram o Copacabana Palace durante sua passagem pelo Rio.>

Enquanto se prepara para se apresentar para um público que pode chegar a 1,6 milhão de pessoas, Gaga está acompanhada de uma equipe de 250 profissionais, que têm à disposição vários salões do hotel para ensaios e ajustes técnicos.>

Suíte cobertura Copacabana Palace Crédito: Divulgação/ Copacabana Palace

Com custos totais do evento estimados em R$ 92 milhões, sendo R$ 15 milhões bancados pela Prefeitura do Rio de Janeiro, o show promete ser uma das maiores apresentações da carreira da cantora. As expectativas são altas, especialmente por ser gratuito e incluir faixas do novo álbum de Gaga, "Mayhem", e também sucessos de sua carreira.>

Suíte cobertura Copacabana Palace Crédito: Divulgação/ Copacabana Palace