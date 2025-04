BRASIL

Show de Lady Gaga terá tática da 'filinha' de PMs usada no Carnaval da Bahia

Ação tem o objetivo de fortalecer ação policial durante a festa

Um dos eventos culturais mais esperados do primeiro semestre, o show de Lady Gaga será em Copacabana, no Rio de Janeiro, mas vai exportar uma tática de segurança usada historicamente nos circuitos do Carnaval de Salvador. A apresentação da artista americana, que acontece no próximo sábado (3) e tem expectativa de receber 1,6 milhão de pessoas, vai contar com a ação de policiais militares que vão se deslocar em fila indiana no meio do público, estratégia usada nas pipocas e blocos da capital baiana na folia. >