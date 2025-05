DE FUNKEIRO A LUTADOR

MC Gui vai 'sair na porrada' nos EUA e promete nocaute: 'Tô vindo pesado, família!'

Cantor encara luta internacional em Miami, muda rotina para viver como atleta e celebra cachê em dólar

MC Gui está prestes a enfrentar um novo e ousado desafio, agora, longe dos palcos e no octógono. O cantor, que vem se aventurando no universo das lutas, revelou com exclusividade ao portal LeoDias nesta quinta-feira (01) que fará sua estreia internacional em Miami, enfrentando um influenciador norte-americano ainda neste mês. >