REALITY SHOW

'40+ sente tesão, sim!': Sabrina Sato rebate etarismo no lançamento de novo reality

Apresentadora defende desejo e liberdade aos 40 anos e chama atenção com vestido de mais de R$ 22 mil

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2025 às 19:12

'40+ sente tesão, sim!': Sabrina Sato rebate etarismo no lançamento de novo reality Crédito: Divulgação/Globoplay

Sabrina Sato, 44 anos, não economizou nas palavras ao falar sobre libido, amor e preconceito etário durante o lançamento de seu novo reality, Minha Mãe com Seu Pai, do Globoplay. O evento aconteceu em um cinema na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e reuniu convidados, participantes e imprensa. >

A apresentadora aproveitou a coletiva para reforçar que, após os 40, a vida amorosa não só continua, como pode ser ainda mais intensa. "A gente precisa lembrar pra sociedade, pros nossos filhos, pra todo mundo: a pessoa com mais de 40 sente tesão, tem desejo, começa a vida, desce até o chão. E erra também. Pai e mãe também gozam", declarou, em tom direto e sem tabus.>

Segundo Sabrina, o programa vai além de encontros românticos. "Não é só pegação. É um reality de família, de gerações, de conexões reais. Me identifiquei muito, porque também estou nessa fase da vida: quero ser feliz, tenho coragem de recomeçar. Pago minhas contas, mereço viver plenamente.">

A estreia foi marcada por momentos especiais, incluindo a presença de Nicolas e sua mãe, Giselle, participantes do reality, que receberam flores e falaram com a imprensa no tapete vermelho.>

Visualmente, Sabrina também causou impacto. Ela surgiu com um vestido tubinho de cetim com estampa floral da Dolce & Gabbana, avaliado em mais de R$ 22 mil. O look faz parte da coleção Primavera/Verão 2025 da grife italiana.>

Para completar o visual luxuoso, usou acessórios de peso: uma nécessaire assinada por grife e brincos longos com cruz em filigrana e o símbolo DG, orçados em cerca de R$ 7,2 mil.>