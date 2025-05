AO VIVO

'Delicinha do Jodar': telespectadora surpreende jornalista ao vivo e deixa repórter sem graça

Durante o Bom Dia São Paulo, Alessandro Jodar virou alvo de elogios inusitados de uma telespectadora apaixonada

O jornalista esportivo Alessandro Jodar, da TV Globo, passou por um momento inesperado e bastante constrangedor durante uma edição recente do Bom Dia São Paulo. Tudo aconteceu quando a repórter Sabina Simonato fazia uma entrada ao vivo direto do Metrô Sé, em São Paulo, para celebrar os 60 anos da emissora com interação ao vivo com o público. >

Do estúdio, Jodar ficou sem reação por alguns segundos, mas respondeu com bom humor: "Não sei quem ela é, nem perguntamos o nome. Estou me sentindo o príncipe atrás do sapatinho de cristal da Cinderela. Um beijo do Delicinha!", disse ele, tentando contornar a situação.>