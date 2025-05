GESTO CARINHOSO

Lady Gaga distribui pizzas aos fãs em frente ao Copacabana Palace; veja

Cantora se prepara para megashow gratuito em orla do Rio de Janeiro no sábado (3)

Elis Freire

Publicado em 30 de abril de 2025 às 21:31

Lady Gaga manda pizzas aos fãs Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Às vésperas de seu aguardado show gratuito na Praia de Copacabana, Lady Gaga presenteou os fãs brasileiros com um gesto carinhoso na noite desta quarta-feira (30). Hospedada no Copacabana Palace, a cantora enviou cerca de 80 caixas de pizza para os admiradores que acampavam na porta do hotel à espera da apresentação marcada para o próximo sábado, 3 de maio. >

O momento da entrega, registrado em vídeos compartilhados nas redes sociais, mostra membros da equipe de Gaga distribuindo as pizzas, recebidas com entusiasmo pelos fãs. A ação relembra a primeira visita da artista ao Brasil, em 2012, quando ela entregou minipizzas para os fãs - chamados "little monsters" - na última visita ao Rio de Janeiro.>

Veja:>

UMA MÃE! Lady Gaga pediu que distribuíssem pizza para os fãs que aguardam por ela em frente ao Copacabana Palace. pic.twitter.com/ogtQi0g3o8 — poponze (@poponze) April 30, 2025