ESTREIA NOS CINEMAS

'Levem suas mães!': Cinebiografia de Ney Matogrosso tem cenas de sexo, Cazuza e pulsão erótica

Filme "Homem com H" mergulha na intimidade do artista sem filtros e traz Jesuíta Barbosa no papel principal

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 1 de maio de 2025 às 18:17

'Levem suas mães!': Cinebiografia de Ney Matogrosso tem cenas de sexo, Cazuza e pulsão erótica Crédito: Reprodução/Homem com H

Chega hoje às telonas a cinebiografia Homem com H, que retrata a vida intensa, livre e sem censura de Ney Matogrosso, ícone da música brasileira. Aos 83 anos, o cantor segue sendo símbolo de ousadia e o filme faz jus à sua trajetória. Com direção de Esmir Filho (42), e interpretação de Jesuíta Barbosa (33), a produção não evita temas delicados e expõe, de forma direta, a sexualidade e as relações afetivas de Ney. >

Com cenas de nudez e sexo, o longa vai além do showman e revela a descoberta sexual do artista, seus relacionamentos marcantes, como com o cantor Cazuza e até momentos íntimos de cuidado com companheiros durante a doença. Para o diretor, tudo isso é parte fundamental da narrativa. "Sexo no filme não é só estética, é desenvolvimento de personagem, é contar a história dele com verdade", afirmou Esmir.>

A proposta, segundo ele, não é chocar, mas humanizar: "O Ney sempre falou sobre prazer e desejo com naturalidade. É uma figura que exala erotismo. Fizemos questão de manter isso vivo na tela".>

Jesuíta Barbosa, que interpreta Ney com entrega física e emocional, destaca a construção cuidadosa das cenas mais sensíveis. "Trabalhamos muito a confiança no set, com exercícios de olhar, toque, respiração... Era sobre criar conexão, não apenas atuar", explicou.>

Apesar da provocação, "levem suas mães ao cinema!", brinca o diretor, Ney revelou que sua própria mãe, Beita de Souza Pereira, de 103 anos, não poderá ver o filme. Segundo o cantor, ela já não reconhece mais as pessoas e está com a saúde debilitada: "Até os 100 anos ela era ativa, cuidava da fazenda. Hoje, não se levanta mais".>