NOVELA DAS 19H

'Dona de Mim': Leo vira babá de Sofia e Stephany quita dívida misteriosa (01)

Capítulo desta quinta (01) traz festa inesperada, clima de desconfiança e uma dívida paga no silêncio

O capítulo desta quinta-feira (01) de Dona de Mim promete movimentar a trama com reviravoltas emocionais e decisões surpreendentes. Em meio a desencontros, desconfianças e pedidos inesperados, os personagens seguem tentando conciliar suas vidas e conflitos pessoais. >

Leo, em uma tentativa de limpar sua barra, tenta se justificar com Abel e Samuel. Já Sofia, que não perde tempo, pede que Abel contrate justamente Leo como sua babá, o que promete render momentos de tensão e ironia. Por outro lado, Stephany aparece na mansão Boaz e surpreende ao quitar discretamente uma dívida que Leo tinha com as mulheres da rifa, sem revelar maiores detalhes.>