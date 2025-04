NO SHAPE

Tico Santa Cruz explica como transformou o corpo com nova dieta: 'Melhores estratégias'

Vocalista do Detonautas afirmou que alcançou mais equilíbrio mental e físico aos 47 anos

Tico Santa Cruz, vocalista do Detonautas, compartilhou nesta quarta-feira (30) a transformação que seu corpo sofreu desde 2023, resultado de uma combinação entre reeducação alimentar e equilíbrio emocional. Aos 47 anos, o cantor destacou que, apesar de sempre ter praticado atividades físicas, sua alimentação desregrada — com excesso de doces, álcool e outras “porcarias” — impedia resultados mais expressivos. A mudança, segundo ele, foi tanto física quanto mental. >

“Se eu consegui com 47 anos, você pode tentar também”, incentivou o músico, ao comparar fotos de 2023 com seu atual físico. Ele explicou que, ao longo de 2024, passou por uma readaptação alimentar, priorizando refeições saudáveis e sustentáveis. “Mantive o foco em exercícios cardiovasculares, sem abandonar a musculação”, contou.>

A transformação, porém, não se limitou à alimentação e ao treino. Segundo ele, cuidar da mente foi fundamental. “O principal foi a organização mental. Fiz terapia, psicanálise, busquei me entender melhor internamente, sem ansiedade por resultados rápidos. Porque a ansiedade me levava a comer muito, depois vinha a culpa e eu entrava num ciclo de frustração.”>

Antes de encerrar, o cantor fez questão de deixar uma mensagem de incentivo aos seguidores. Ele destacou que, mesmo sem acompanhamento de personal trainer é possível alcançar resultados com dedicação e boas fontes de informação. “Comece no seu tempo e vá encontrando as melhores estratégias. Se não tem como pagar personal, procure estudar conteúdos, dicas com profissionais de nutrição sérios e educadores físicos que não prometam resultados imediatos. E acredite! É possível!!!”, concluiu.>