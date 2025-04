ATAQUES NA WEB

Marido de Simone Mendes expõe esquema contra cantora após rompimento com Simaria: 'Quadrilha'

Empresário relatou que ex-fãs estão envolvidos em ataques na internet

O marido de Simone Mendes, Kaká Diniz, rompeu o silêncio sobre os ataques virtuais que sua família vem enfrentando desde que sua esposa iniciou carreira solo após o fim da dupla com a irmã, Simaria, em 2022. Segundo ele, um grupo organizado de ex-fãs e ex-funcionários estaria por trás de uma campanha que envolve a criação de mensagens ofensivas, vídeos editados e disseminação de mentiras. >

Durante uma live no Instagram, o empresário detalhou a dimensão da rede de ódio que chamou de ‘quadrilha’: “São mais de 14 perfis próprios, mais de 40 perfis fakes. Essas pessoas estão espalhadas em mais de 14 cidades, de quatro ou cinco estados, somando mais de 20 envolvidos. O esquema inclui mais de 150 postagens e mais de 15 grupos no WhatsApp, tudo feito com o objetivo de tentar destruir a imagem, a integridade física e emocional da minha família.”>