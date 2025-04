VÍDEO

Simone e Simaria emocionam fãs ao cantarem juntas: 'Verdadeiro sentido da Páscoa'

Irmã formavam uma dupla sertaneja até 2022

As irmãs cantoras Simone e Simaria deixaram a web de queixo caído neste domingo de Páscoa (20), ao aparecem cantando juntas na sala de casa. No vídeo, as baianas que formaram uma dupla sertaneja até 2022 interpretam “Saudade Proibida” durante confraternização com amigos e familiares. >