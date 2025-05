FESTANÇA

Ticiane Pinheiro brilha em festa milionária de Roberto Justus e termina a noite descabelada e descalça

A comemoração de Roberto Justus e Ana Paula Siebert reuniu 400 convidados

Roberto Justus e Ana Paula Siebert mostraram que sabem e gostam de comemorar em grande estilo. Na noite da última quarta-feira (30), o casal celebrou dez anos de união com uma festa luxuosa no Clube Monte Líbano, em São Paulo, para marcar as Bodas de Estanho e também o aniversário de 70 anos do empresário. O evento reuniu cerca de 400 convidados, incluindo amigos, familiares e diversas celebridades.>