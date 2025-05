APOIO FAMILIAR

Robert De Niro apoia filha trans em declaração comovente: 'Agora amo e apoio como minha filha'

Aos 81 anos, ator fala pela primeira vez sobre transição de gênero de Airyn, de 29 anos

O ator Robert De Niro, de 81 anos, emocionou o público ao declarar apoio irrestrito à filha Airyn, que recentemente revelou ser uma mulher trans. A jovem, de 29 anos, é fruto do relacionamento de De Niro com a cantora Toukie Smith. >

Airyn falou publicamente sobre sua identidade de gênero pela primeira vez em entrevista ao site Them, especializado em temas LGBTQIA+. Durante a conversa, ela compartilhou suas vivências com dismorfia corporal e a busca por pertencimento. “Estou entrando em uma nova identidade”, disse. “Nunca fui magra o suficiente, negra o suficiente, branca o suficiente, feminina ou masculina o suficiente. Nunca me senti simplesmente como eu mesma.”>

A jovem também revelou que pretende seguir carreira no cinema e na televisão, e rejeita o rótulo de “nepo baby” — expressão usada para descrever filhos de celebridades que supostamente se beneficiam da fama dos pais. Entre as experiências que já viveu, ela contou ter feito testes para a série Euphoria, para o papel que acabou sendo interpretado por Hunter Schafer.>

“Quero ser uma inspiração para pelo menos uma pessoa como eu: negra, queer, que não veste PP”, afirmou. “Quero ver mais mulheres trans, mais mulheres negras com corpos que fujam do padrão ‘heroin chic’.”>

Além de Airyn e seu irmão gêmeo, Julian, De Niro é pai de outros cinco filhos: Drena (58) e Raphael (49), com a atriz Diahnne Abbott; Elliot (27) e Helen (14), do casamento com Grace Hightower; e a caçula Gia, de 2 anos, fruto de seu relacionamento com Tiffany Chen.>