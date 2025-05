VAI PERDER?

Edson Gomes faz show gratuito em Salvador nesta quinta-feira (1º)

Apresentação será realizada em comemoração ao Dia do Trabalhador

O cantor Edson Gomes realiza um show gratuito no Largo do Farol da Barra, em Salvador, em celebração ao Dia do Trabalhador, nesta quinta-feira (1º). A apresentação está marcada para às 18 horas. Outras ações, como mutirão de saúde e ofertas de vagas de emprego, acontecem no local. >