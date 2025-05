DEBOCHE

'Roubei': Bia Miranda ironiza seguidora após revelar compras de R$ 9 mil em supermercado

Influenciadora rebate crítica e atualiza seguidores sobre estado de saúde da filha recém-nascida

Bia Miranda voltou a movimentar as redes sociais nesta semana após revelar que gastou mais de R$ 9 mil em compras no supermercado. A revelação, feita nos stories, rendeu comentários de seguidores, um deles, em tom de desconfiança, quis saber de onde vinha tanto dinheiro. Sem perder o bom humor, Bia respondeu com ironia: "Roubei um banco", escreveu, arrancando risadas e reações diversas dos internautas. >