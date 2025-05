EX-ESPOSAS

Adriane Galisteu posa com primeira ex de Roberto Justus em festa de aniversário do empresário

Apresentadora foi à comemoração de 70 anos do ex-marido e surpreendeu ao posar abraçada com Sacha Chryzman

Heider Sacramento

Publicado em 1 de maio de 2025 às 10:47

Adriane Galisteu e Sacha Chryzman Crédito: Reprodução/Instagram

A apresentadora Adriane Galisteu chamou atenção ao marcar presença na festa de 70 anos de Roberto Justus, realizada na última quarta-feira (30). Mais do que rever o ex-marido com quem foi casada por oito meses entre 1998 e 1999, Galisteu surpreendeu ao posar abraçada com a primeira esposa do empresário, Sacha Chryzman, durante a comemoração. >

Com bom humor e descontração, a atual comandante do reality A Fazenda, da Record, publicou nas redes sociais uma foto sorridente ao lado de Sacha na pista de dança, acompanhada de um emoji de coração. A imagem logo viralizou, evidenciando a boa relação entre as ex-companheiras de Justus.>